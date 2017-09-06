«Барыс» обыграл «Салавата Юлаева» в Уфе со счетом 5:3

Алматы. 6 сентября. КазТАГ – Астанинский хоккейный клуб «Барыс» обыграл в Уфе местный «Салават Юлаев» со счетом 5:3, тем самым на несколько часов возглавив восточную конференцию регулярного сезона континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2017-2018 годов, сообщил корреспондент КазТАГ.

Поначалу в шестом домашнем матче «Салават» пропустил две шайбы за 44 секунды. Однако после перерыва «Салават» отправился в погоню за соперником, теперь уже его хоккеисты забросили 2 шайбы меньше чем за минуту. Сначала Йоонас Кемппайнен реализовал большинство, а затем в равных составах отличился Андрей Федоров.

В третьем периоде хозяева вырвались вперед, ворота казахстанцев «расстрелял» Теему Хартикайнен. Уфимцы должны были выиграть третий матч подряд, но вместо этого пропустили 3 гола на последней минуте игры. Таким образом, «Барыс» одержал сенсационную победу.

После этой игры «Барыс» с 13-ю очками после шести матчей поднялся на первое место таблицы восточной конференции КХЛ.

Следующий матч регулярки казахстанская команда сыграет 8 сентября в Риге против местного «Динамо».