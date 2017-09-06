Китай запустил еще один международный маршрут грузоперевозок через Казахстан

Алматы. 6 сентября. КазТАГ – Китай запустил международный маршрут грузоперевозок через Казахстан, сообщает «Синьхуа».

«Первый рейс нового маршрута железнодорожных грузовых перевозок, который связывает город Иньчуань, административный центр Нинся-Хуэйского автономного района (АР), северо-запад Китая и Тегеран, отправился сегодня (5 сентября – КазТАГ) с Южного вокзала города Иньчуань», — говорится в сообщении.

Отмечается, что составы будут отправляться из Иньчуаня, покидать Китай через таможенный пункт Хоргос и через территорию Казахстана и Туркменистана прибывать в столицу Ирана Тегеран.

«Состав из 50 железнодорожных контейнеров везет техническое оборудование, товары широкого потребления, керамическую посуду, продукцию из хрусталя и другие товары из Нинся-Хуэйского АР, провинций Хэбэй, Шаньдун и Цзянсу, общий вес груза составит 567 тонн на сумму около $1,6 млн», — поясняется в сообщении.

Вместе с тем поезда будут преодолевать этот маршрут протяженностью 8243 км примерно за 15 дней, что позволит на более чем 20 дней сократить путь по морю и, соответственно, снизить логистические издержки.

Известно, что объем двусторонней торговли Китая со странами Центральной и Западной Азии, через которые проходит маршрут, превышает $230 млрд.

Как отмечается, новый маршрут позволит сократить издержки и будет содействовать развитию торгово-экономического сотрудничества между странами.