В Южном Казахстане в 2018 г. начнется строительство 30 малых водохранилищ

Алматы. 6 сентября. КазТАГ – В Южно-Казахстанской области в 2018 году начнут строительство 30 малых водохранилищ, сообщила пресс-служба акима региона.

«На первом этапе плана (в рамках дорожной карты в ЮКО — КазТАГ) планируется реализовать 5 проектов общей стоимостью 3,8 млрд тенге. Общая стоимость строительства 30 малых водохранилищ на втором этапе составляет порядка 6,3 млрд тенге», — сказал временно исполняющий обязанности руководителя областного управления сельского хозяйства Турганбек Оспанов, выступая с докладом на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Как отметил Т. Оспанов, при утверждении республиканской дорожной карты 29 объектов в ЮКО не вошли в список мероприятий по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 годы. Для них на региональном уровне был разработан комплекс специальных мероприятий, а из областного бюджета выделено Т2,1 млрд.

Между тем, по словам Т. Оспанова, в регионе реализовано 98 инженерных противопаводковых мероприятий, идентифицировано 30 малых водохранилищ, общий объем которых составляет 342,75 млн кв.м. Кроме того, разработана проектно-сметная документация по 12 объектам.

«В этом году для 2 объектов из местного бюджета выделено 174,2 млн тенге, а для оставшихся 10 объектов предусмотрено 960,98 млн тенге», — добавил он.

Также, по сообщению пресс-службы, на заседании поднимался вопрос о сейсмической безопасности региона. Так, спикеры отмечают, что необходимо усилить сейсмическую безопасность 18 домов в ЮКО. В 2017 году на эти цели из областного бюджета для 7 домов было выделено Т753 млн.