Дефицит медработников в Атырауской области в 2018 г. сохранится, заявляют чиновники

Атырау. 6 сентября. КазТАГ – В системе здравоохранения Атырауской области дефицит специалистов в 2018 году сохранится, сообщила руководитель управления здравоохранения региона Маншук Аймурзиева.

«Сегодня также остается дефицит профессиональных кадров в системе здравоохранения. В следующем году нашей области не будет хватать порядка 60 специалистов», — сказала М.Аймурзаева.

Однако, как заверила глава облздрава, над этим будут работать с дальнейшим привлечением кадров и закреплением их на местах, обеспечивая их соцпакетами и жильем. «К примеру, по линии «Болашак» — стажировке за рубежом», — добавила М. Аймурзиева.

По ее словам, на начало текущего года региону не хватало 144 медицинских кадра. Позже по приглашению управления здравоохранения в область прибыло 103 медицинских работника, из них 28 с практическим стажем.

«Дефицит еще сохраняется, так как некоторые специалисты здравоохранения выходят на пенсию или переезжают. В данный момент у нас дефицит специалистов по таким профессиям, как акушер-гинеколог, анестезиолог, неонатолог, гематолог, клинический фармаколог, геронтолог. Сейчас идет переобучение», — отметила М.Аймурзиева.