Евразийская комиссия по расследованию авиапроисшествий начнет работу в 2018 г.

Алматы. 6 сентября. КазТАГ — Новая Евразийская комиссия по расследованию авиапроисшествий начнет работу в 2018 году, сообщает ТАСС.

«Мы рассчитываем, что она (комиссия — КазТАГ) начнет свою работу в следующем году», — цитирует агентство министра транспорта РФ Максима Соколова в среду.

Также М.Соколов добавил, что на следующей неделе будет представлен проект договора о Евразийской комиссии по авиапроисшествиям.

«Недавно эта идея обсуждалась на уровне глав правительств на встрече в Астане и была поддержана. Буквально на следующей неделе у меня будут переговоры на эту тему с председателем Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном, где минтрансом будут представлены проекты соответствующих соглашений по созданию так называемого Евразийского межгосударственного авиационного комитета (МАК)», — отметил М.Соколов.

По словам российского министра, его коллеги из Армении, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси позитивно относятся к созданию Евразийской комиссии по расследованию авиапроисшествий.

Он напомнил, что новая структура будет также открыта и для государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

«Необходимость создания такого органа в рамках ЕАЭС обусловлена тем, что формат МАК сегодня не позволяет принимать решения способом консенсуса», — добавил М.Соколов.