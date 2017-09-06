Размер трансферта из Нацфонда в республиканский бюджет будет поэтапно снижаться с 2018 г.

Астана. 6 сентября. КазТАГ — Размер трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет Казахстана будет поэтапно снижаться с 2018 года, сообщила председатель комитета по финансам и бюджету мажилиса парламента РК Гульжана Карагусова.

«Данный законопроект разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 24 Бюджетного кодекса РК. В целях плавного перехода размер трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет будет снижен поэтапно. В 2018 году он составит 2,6 трлн тенге, в 2019 году – 2,3 трлн тенге, в 2020 году и в последующие годы – 2 трлн тенге. Комитет по финансам и бюджету готов подготовить заключение по законопроекту в срок до 15 ноября», — сказала Г. Карагусова на пленарном заседании палаты в среду.

Она уточнила, что речь идет о подготовке заключения по проекту закона РК «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы».