Экс-премьер Казахстана Серик Ахметов выйдет на свободу 21 сентября

Караганда. 6 сентября. КазТАГ — Бывший премьер-министр Казахстана Серик Ахметов выйдет на свободу 21 сентября, передает корреспондент КазТАГ.

«Абайским районным судом Карагандинской области удовлетворено ходатайство осужденного С. Ахметова о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы», — сообщили в пресс-службе суда в среду.

Согласно ст. 73 УК РК (новая редакция), осужденному после фактического отбытия не менее одной трети срока наказания, в случае полного возмещения им ущерба, причиненного преступлением, оставшаяся неотбытая часть наказания может быть заменена судом более мягким видом наказания.

Также при вынесении решения суд учел позицию прокурора и администрации уголовно-исполнительного органа.

«За время содержания в местах лишения свободы С.Ахметов зарекомендовал себя положительно, примерным поведением. Он исполнял все правила внутреннего распорядка, активно участвовал в общественной жизни колонии, имеет ряд поощрений», — отметили в суде.

Кроме того, С.Ахметовым возмещен государству причиненный преступлением материальный ущерб, подтвердили в суде.

«Учитывая изложенное, суд постановил заменить неотбытую часть наказания более мягким видом наказания в виде ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Постановление суда вступает в законную силу с 21 сентября 2017 года», — уточняется в сообщении.

Напомним, 11 декабря 2015 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области приговорил бывшего премьер-министра РК С.Ахметова к 10 годам лишения свободы. Также были осуждены экс-аким Карагандинской области Бауржан Абдишев и экс-аким Караганды Мейрам Смагулов.

Расследование в отношении бывших высокопоставленных чиновников Карагандинской области было начато в 2014 году. По делу проходили 20 подозреваемых.

По версии следствия, группа, в которую входили бывшие высокопоставленные чиновники, совершила серию коррупционных преступлений. Им вменялись хищение бюджетных денег в крупном размере, злоупотребления должностными полномочиями, незаконное участие в предпринимательской деятельности, подделка документов.

Позже, в марте 2016 года, бывшему премьер-министру С.Ахметову сократили срок наказания с 10 до 8 лет колонии. В апелляционной инстанции учли полное возмещение ущерба в размере более Т2,2 млрд родственниками и друзьями С.Ахметова.

В дальнейшем, 19 января 2017 года, С.Ахметову в связи с амнистией к 25-летию независимости РК неотбытая часть наказания была сокращена на ¼, то есть на 1 год и 7 мес. Кроме того, наказание было смягчено для экс-акима Карагандинской области Б.Абдишева — с 5 до 3 лет с конфискацией имущества, а также для экс-акима Караганды М.Смагулова – с 3 до 2 лет.

Ранее также сообщалось, что аким Караганды Нурлан Аубакиров обратился в суд с иском к ответчикам о возмещении материального ущерба государству. 1 апреля суд удовлетворил иск и постановил взыскать с ответчиков сумму в размере Т17,3 млн. Ущерб, как постановил суд, будет взыскан с пятерых ответчиков равными частями.

«Просит взыскать солидарно с Ахметова С.Н., Абдишева Б.Т., Адамбекова М.Е. и Жакенова А.Г. сумму в размере 55 957 558 тенге, солидарно с Ахметова С.Н., Абдишева Б.Т. и Жакенова А.Г. сумму в размере 95 965 011 тенге, солидарно с Ахметова С.Н., Абдишева Б.Т., Смагулова М.А. и Жакенова А.Г. сумму в размере 50 024 857 тенге в счет возмещении материального ущерба, причиненного государству уголовным правонарушением», — указывалось в судебных документах.