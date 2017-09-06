Географическое положение Казахстана и Польши обязывает страны к сотрудничеству — Назарбаев

Астана. 6 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Географическое положение Казахстана и Польши обязывает страны к сотрудничеству, считает президент РК Нурсултан Назарбаев.

«Как вы знаете, Казахстан находится в сердце Евразии, являясь частью Великого Шелкового пути. Мы полностью поддержали эту идею Китая и не только присоединились, но и развили. Построили автобан от китайской границы до Каспийского моря, с выходом через Россию в Европу. А Польша находится в центе Европы, то есть у нас одинаковое географическое положение и условия. Это говорит, что мы обязаны сотрудничать между собой», — сказал Н. Назарбаев, выступая на казахстанско-польском бизнес-форуме в среду.

«Примером успешного сотрудничества я бы назвал фармацевтическую компанию Polpharma. Я следил за этой компанией, поскольку Казахстан импортирует лекарственные средства почти на $1 млрд. Строительство фабрик здесь, в Казахстане, очень важно, и мы создаем все условия», — добавил президент.