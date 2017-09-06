КНБ Казахстана устанавливает обстоятельства исчезновения в Астане сотрудника комитета

Алматы. 6 сентября. КазТАГ — КНБ Казахстана устанавливает обстоятельства исчезновения в Астане своего сотрудника, сообщила пресс-служба ведомства.

«Факт без вести пропавшего Шакеева Самата Нуриахметовича зарегистрирован в ЕРДР (едином реестре досудебных расследований – КазТАГ). В рамках досудебного расследования совместно с ДВД г. Астаны проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление обстоятельств дела», — говорится в сообщении в среду.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Ранее в СМИ обратилась супруга пропавшего С. Шакеева, которая сообщила, что 21 августа мужчина не вернулся с работы домой и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Также она отметила, что ее супруг 8 лет работает в КНБ РК.