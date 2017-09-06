Астана. 6 сентября. КазТАГ — Годными к службе в армии в Казахстане признают до 80% призывников, сообщили в генштабе Вооруженных сил (ВС) РК.

«За каждый период призывной комиссии примерно 120 тыс. человек проходят медицинское обследование, из них 80% — годные к службе в армии. Эти цифры стабилизировались последние 5-6 лет. Сегодня медкомиссии говорят о хороших показателях здоровья осенних призывников», – сказал начальник департамента организационно-мобилизационной работы генштаба ВС РК Муслим Даиров на пресс-конференции в среду.

Приведенные на пресс-конференции данные свидетельствуют, что за время предыдущего призыва весной 2017 года из общего количества призывного контингента, прошедшего медицинское освидетельствование, временно негодными к воинской службе были признаны 14,8% призывников, негодных к воинской службе в мирное время, ограниченно годных в военное время – 7,8%, негодных к воинской службе с исключением с воинского учета – 0,4%. Распространенными заболеваниями, как правило, являются те, которые не учитывались при диспансеризации подростков.

«По результатам медицинского освидетельствования призывников весной 2017 года выделены группы заболеваний с наибольшим числом нуждающихся в обследовании и лечении. Такими являются терапевтические болезни – 14,8%, хирургические – 12,9%, неврологические – 6,3%, стоматологические болезни – 3,7%, заболевания ЛОР-органов – 5,5%, кожно-венерические болезни – 3,7%, глазные болезни – 5,1%», — уточнил начальник центра военно-врачебной комиссии ВС РК Канат Султангазин.

По его словам, сейчас предусмотрены дополнительные меры по улучшению медицинского освидетельствования. Так, призывник проходит наркотестирование, расширен круг требований по обязательному лабораторному обследованию на гепатит, по выявлению туберкулеза, а также пересмотрены вопросы установления причин того или иного заболевания. Также призывники, получившие при предыдущем медицинском освидетельствовании отсрочку по болезни, должны в течение полугода пройти курс лечения.

Как сообщалось, 2 сентября в Казахстане начался осенний призыв на срочную воинскую службу. С сентября по ноябрь текущего года около 17 тыс. человек в возрасте от 18 до 27 лет будут призваны в воинские части ВС РК, службы государственной охраны, пограничной службы КНБ, национальной гвардии.