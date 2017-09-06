Объехать весь Казахстан предложил польскому президенту Назарбаев

Астана. 6 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Объехать весь Казахстан предложил польскому президенту глава государства Нурсултан Назарбаев.

«Я господина президента (Польши Анджея Дуду — КазТАГ) просил приехать и побывать у нас подольше, посмотреть все и самому объездить Казахстан. От Каспийского моря до границы с Китаем — 3,5 тыс. км, и с юга на север — 2,5 тыс. км. Наша страна имеет все мировые зоны: горные высоты по 5-7 тыс. метров, предгорья, степи и лес. То есть все зоны, что есть в мире, имеются у нас», — сказал Н. Назарбаев, выступая на казахстанско-польском бизнес-форуме в среду.

Он отметил, что в Казахстане придают большое значение развитию всех видов туризма — от делового до экологического и духовного. Кроме того, принята соответствующая концепция развития туристской отрасли.

«Я думаю, что Казахстан в этом плане — неизвестная страна. Здесь такие красоты, которые в мире никто не видел», — подчеркнул Н. Назарбаев.

Кроме того, он рассказал польскому коллеге об успехах Казахстана за последние годы.

«Деньги, заработанные на сырьевых ресурсах, мы в течение 6 лет используем на развитие индустрии Казахстана. За этот срок построено 1100 новых предприятий. Участники этой программы обеспечиваются исключительными преференциями в разных отраслях: машиностроение для нефтегазовой промышленности, металлургия, сельское хозяйство, фармацевтика, строительные материалы, дороги… Также мы планируем за 5 лет построить 7 тыс. км новых автобанов и железных дорог», — сказал президент Казахстана.

Как сообщалось, президент Польши А. Дуда находится с государственным визитом в Казахстане.