Казахстан наладил экспорт живого скота в ОАЭ благодаря снятию барьеров по поставкам

Астана. 6 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Казахстан наладил экспорт живого скота в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) благодаря снятию барьеров по поставкам, сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов.

«Сняты барьеры по поставкам в ОАЭ крупного и мелкого рогатого скота. В этом году отправлена пилотная партия в количестве 9 тыс. голов овец», — сказал Р. Курманов в ходе казахстанско-польского бизнес форума в среду.

Он также напомнил, что «китайский рынок открыт для казахстанской продукции по рыбоводству, баранине, пчеловодству, лошадям, а также по отрубям и соевым бобам».

По словам Р. Курманова, за последние 5 лет в сельскохозяйственную отрасль Казахстана привлечено почти $2,5 млрд частных инвестиций, а общая площадь земель сельскохозяйственного назначения достигает 200 млн га.

Между тем в мероприятии участвовали около 450 представителей бизнеса, в том числе руководители ведущих казахстанских и польских компаний.