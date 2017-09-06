Картофелеводы Павлодарской области теряют покупателей из-за российских конкурентов

Павлодар. 6 сентября. КазТАГ — Картофелеводы Павлодарской области теряют покупателей на юге Казахстана из-за демпинга российских конкурентов, передает корреспондент агентства.

«Краснодар и Астрахань массово везут свой картофель на юг Казахстана, где всегда были наши постоянные покупатели. Скорее всего, на этот год мы их потеряли», — сообщил замруководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства Павлодарского района Хамза Оразбеков на выездном совещании в среду.

По его словам, цена российского товара даже с учетом доставки равна той, что рентабельна для павлодарских крестьян на местах. Между тем павлодарский картофель сегодня можно купить оптом по Т55-60 за 1 кг.

Однако финал массовой уборки может расставить другие ценовые акценты, считает собеседник.

«Сегодня россияне ломают цену, но стоит дождаться массовой уборки, тут чаша весов может еще склониться в нашу сторону. Впрочем, всегда были годы, когда картофель уходит с поля, а бывало, что продукцию необходимо положить в хранилище, дождаться цены, а потом продавать», — добавил Х.Оразбеков.

Отметим, что в этом году в области средняя урожайность картофеля составляет 265 ц/га, что на 10% выше, чем в 2016 году, а валовой сбор может превысить 400 тыс. тонн. При этом потребность региона в картофеле составляет 100 тыс. тонн.

Вместе с тем местные власти предложили крестьянам рассмотреть вариант создания совместными усилиями картофельного кластера для переработки — как следующую ступень после достижения высокой урожайности.