Президент Польши рад оживлению политических отношений с Казахстаном

Астана. 6 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Президент Польши Анджей Дуда поблагодарил казахстанского коллегу Нурсултана Назарбаева за возобновление взаимоотношений между двумя странами.

«Господин президент, вы можете рассчитывать на поддержку со стороны представителей польского государства. Наша позиция здесь однозначна. Я очень рад оживлению политических отношений между Польшей и Казахстаном. Думаю, что мы идем по пути к хорошим отношениям. Это пойдет на пользу для наших стран, для наших экономик и наших граждан», — сказал А.Дуда в среду на брифинге после официальных переговоров с Н.Назарбаевым в Акорде.

«Я уже поблагодарил господина президента за поддержку польской кандидатуры как непостоянного члена Совета безопасности ООН, потому что Казахстан поддержал Польшу в этом стремлении. Мы были избраны с прекрасными результатом», — добавил А.Дуда.

Кроме того, он оценил роль Казахстана в вопросах урегулирования международных конфликтов.

«Казахстан сейчас реализует важную миссию создания мировой архитектуры в Сирии и предпринимает действия, которые направлены на завершение этого военного конфликта. Так что роль Казахстана в Совете безопасности ООН действительно важна, и мы будем благодарны за информацию, которой вы сможете поделиться», — подчеркнул президент Польши.

Напомним глава Польши А.Дуда находится с государственным визитом в Казахстане.