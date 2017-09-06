Назарбаев призвал Польшу сотрудничать в развитии сельского хозяйства

Астана. 6 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Президент РК Нурсултан Назарбаев пригласил польских специалистов участвовать в развитии сельского хозяйства в Казахстане.

«Нам хорошо известен опыт Польши в аграрном секторе. Она является крупным экспортером качественной сельхозпродукции. Казахстан также уделяет приоритетное внимание этой отрасли. В лучшие времена Казахстан вспахивал 40 млн гектаров земель, нам всегда не хватало хлеба. Сейчас мы в год 10 млн тонн продовольственной пшеницы экспортируем, при этом высококачественной пшеницы. Мы развиваем мясное производство. Но все это требует переработки с добавлением стоимости. Здесь мы приглашаем ваши компании совместно с нами работать», — сказал Н. Назарбаев, выступая на казахстанско-польском бизнес-форуме в среду.

Он напомнил, что в Казахстане реализуется программа развития агрокомплекса. «Она предусматривает государственную поддержку, в том числе субсидии для тех, кто участвует в переработке. В текущем году вступило межправительственное соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства между нашими странами», — напомнил президент РК.

«Развиваются такие инновационные кластеры, как международный университет, парк инновационных технологий. Кроме того, на базе «Астана Экспо» открывается международный технопарк IT-стартов. Цифровизация становится важной составляющей инновационного развития», — добавил глава государства.

Как сообщалось, президент Польши А. Дуда находится с государственным визитом в Казахстане.