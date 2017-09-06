Президент Польши надеется, что товарооборот с Казахстаном достигнет $6 млрд

Астана. 6 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что через несколько лет казахстанско-польский товарооборот достигнет $6 млрд.

«Мне бы хотелось, чтобы в ближайшие 6 лет казахстанско-польский товарооборот достиг уровня 6 млрд долларов в год», — сказал А. Дуда, выступая на казахстанско-польском бизнес-форуме в среду.

Он поблагодарил за приглашение посетить Казахстан с визитом.

«Я убежден, что прошлогодний визит Нурсултана Назарбаева в Варшаву способствовал тому, что наш взаимный товарооборот возобновил путь к росту. (…) В 2014 году он превышал $2 млрд. Потом произошел резкий спад в связи с политическими событиями. Сегодня мы вернулись на тот путь, который был несколько лет назад», — напомнил А.Дуда.

Ранее вице-министр по инвестициям и развитию РК Ерлан Хаиров сообщил на форуме, что по итогам 2016 года казахстанско-польский товарооборот составил $783 млн.