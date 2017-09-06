В Байконур прилетели экипажи 53/54 экспедиции на МКС

Байконур. 6 сентября. КазТАГ – В Байконур из Звездного городка для проведения заключительного этапа подготовки прилетели основной и дублирующий экипажи 53/54 экспедиции на МКС, сообщил корреспондент КазТАГ.

Основной экипаж — космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба (оба — США) — вместе со специалистами Центра подготовки космонавтов им. Ю.Гагарина приземлились в аэропорту Крайний в 15.50 по времени Астаны.

Самолет с дублирующим экипажем в составе: космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавты NASA Скотт Тингл и Шеннон Уокер (США) совершил посадку через 15 минут после основного экипажа.

Экипаж на летном поле встретили руководители космических и городских структур. После прохождения пограничного контроля экипажи «Союз МС-06» отправились в Испытательный учебно-тренировочный комплекс НИИ ЦПК им. Ю.Гагарина, расположенный на площадке 17 в городе Байконуре. В этом центре экипажи проведут заключительный этап подготовки к полету.

На 7 сентября у экипажей запланирована церемония поднятия флагов стран-участниц пилотируемого запуска.

Напомним, это уже второй прилет экипажей на космодром. Первый раз космонавты и астронавты прилетели в Байконур 27 августа для проведения первой тренировки — примерки полетных скафандров и осмотра транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-06» в монтажно-испытательном корпусе 254. После тренировки экипажи 29 августа вернулись в Звездный городок для продолжения подготовки к полету.

Старт ТПК «Союз МС-06» с 53/54 длительной экспедицией на МКС запланирован на 13 сентября в 03.17 по времени Астаны.