Экипажи экспедиции на МКС протестировали системы корабля «Союз МС-06»

Байконур. 7 августа. КазТАГ – На Байконуре экипаж ТПК «Союз МС-06» провел контрольный осмотр корабля в стартовой конфигурации, сообщил корреспондент КазТАГ.

Космонавты основного экипажа Александр Мисуркин (Россия), Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба (оба — США), а также дублеры — космонавт «Роскосмоса» Антон Шкаплеров, астронавты НАСА Скотт Тингл и Шеннон Уокер (США) провели в монтажно-испытательном корпусе площадки №254 запланированный осмотр пилотируемого корабля «Союз МС-06», в ходе которого ознакомились с органами управления и в тестовом режиме проверили работоспособность различных систем.

Затем экипажи посетили монтажно-испытательный корпус площадки 112 и ознакомились с ходом подготовки к старту ракеты-носителя «Союз-2.1», которая должна доставить пилотируемый корабль на околоземную орбиту для стыковки с МКС.

После ознакомления с кораблем и ракетой экипажи, согласно традиции, отправились на экскурсию в музей космодрома на площадке 2, где осмотрели экспозиции, оставили свои автографы и преподнесли музею памятные подарки с символикой экспедиции.

Напомним, экипажи 53/54 длительной экспедиции на МКС прилетели на космодром 6 сентября для проведения заключительного этапа предстартовой подготовки к полету.

Старт ТПК «Союз МС-06» с 53/54 длительной экспедицией на МКС запланирован на 13 сентября в 03.17 по времени Астаны.