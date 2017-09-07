На юге Казахстана рассчитывают собрать более 300 тыс. тонн хлопка

Алматы. 7 сентября. КазТАГ — В Южно-Казахстанской области приступили к уборке хлопка, сообщила пресс-служба акима региона.

«В текущем году в связи с увеличением в регионе посевных площадей планируется собрать более 300 тыс. тонн хлопка. В настоящее время уборочную кампанию проводят мелкие крестьянские хозяйства сельских округов Атакамен, Дильдабеков, Махталы, Кызылкум, Жамбыл и Мактааральского района», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Как уточняется, в этом году в регионе было засеяно 134,6 тыс. га хлопчатника, что на 25 тыс. га больше, чем в прошлом году, когда крестьяне собрали в среднем 26,2 центнера с одного гектара, а в общей сложности 286,4 тыс. тонн хлопка.

В ЮКО хлопок выращивают в 9 районах. Первые уборочные работы начинаются в Мактааральском, Шардаринском и Сарыагашском районах. Последними приступают туркестанские крестьяне.

«В основном наша страна экспортирует «белое золото» в Россию, Китай и Европу. Так, в прошлом году было экспортировано 58 тыс. тонн хлопкового волокна», — сообщили в акимате.