До 13 млн тонн нефти планируют добыть на Кашагане в 2018 г.

Астана. 7 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . До 13 млн тонн нефти рассчитывают добыть на месторождении Кашаган в 2018 году, сообщил вице-министр энергетики Асет Магауов.

«По Кашагану в следующем году мы прогнозируем добычу нефти до 13 млн тонн. Потому что есть понимание со стороны ОПЕК о том, что проект (Кашаган — КазТАГ) — очень большой, большие инвестиции произошли, и есть необходимость возврата этих инвестиций акционерам. Поэтому, я думаю, исходя из этих условий должно решение приниматься», — сказал А. Магауов в кулуарах XI Евразийского форума Kazenergy в четверг.

В этой связи не исключено, что Казахстан может подписать новое соглашение с ОПЕК касательно объемов добычи нефти, отметил он.

«Я думаю, решение о пролонгации (соглашения с ОПЕК — КазТАГ), сроках будет зависеть от конъюнктуры. То есть насколько оказали – не оказали воздействие текущие меры, произошла ли балансировка спроса-предложения или не произошла. Потому что, с одной стороны, есть прогнозы по дальнейшему росту спроса на нефть, но, опять же, много и других факторов, поэтому тяжело сказать, какое будет решение принято. Оно больше будет зависеть от многих факторов», — заключил А. Магауов.

Как подтвердил, в свою очередь, старший вице-президент по крупным неоперационным активам и морским проектам АО НК «Казмунайгаз» Орын Султанов, к концу 2017 года на Кашагане смогут добывать до 370 тыс. баррелей в сутки.

«В прошлом году начата коммерческая добыча нефти на месторождении Кашаган, в настоящий момент происходит постепенный рост добычи нефти, и уже к концу года мы сможем добывать порядка 370 тыс. баррелей в сутки. В будущем добыча нефти с Кашагана будет составлять значительную часть добычи всей нефти в Казахстане», — сказал О. Султанов.

Ранее сообщалось, что ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки с октябрьского уровня, в том числе Казахстан – на 20 тыс. баррелей. Соглашение было заключено на I полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года.

Месторождение Кашаган в северной части казахстанского сектора Каспийского моря — одно из крупнейших месторождений нефти, открытых за последние 40 лет. Его извлекаемые запасы оцениваются в 9-13 млрд барр. Казахстан планирует, что в 2017 году добыча нефти на Кашагане достигнет 8,9 млн тонн, газа — 5,6 млрд куб.м.

Напомним, добыча на месторождении Кашаган возобновилась осенью 2016 года после крупной аварии в трубопроводной системе в 2013 году.