Казахстан планирует прокачать по трубопроводу КТК в 2017 г. 53 млн тонн нефти

Астана. 7 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Около 58 млн тонн нефти планируется прокачать по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в 2017 году, сообщил гендиректор КТК Николай Горбань.

«В этом году у нас запланировано, что прокачано будет порядка 58 млн тонн, из них порядка 53 млн тонн казахской нефти, остальное — это российская составляющая. КТК к такому объему готов, потому что в IV квартале мы достигнем проектной мощности, и система выйдет на проектную мощность», — сказал Н. Горбань в рамках форума Kazenergy в четверг.

Он напомнил, что консорциум наращивает пропускную способность трубопровода до 67 млн тонн в год.

«На сегодняшний день проект расширения завершен в Краснодарском и Ставропольском краях и Астраханской области. В октябре этого года, во второй декаде, мы завершаем проект расширения на территории Казахстана в полном объеме, и у нас остается только Республика Калмыкия — одна станция, и к концу года мощность системы составит заявленные 67 млн тонн в год», — резюмировал Н.Горбань.

Как сообщалось, по итогам января-августа 2017 года казахстанская сторона отгрузила с морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) 32,8 млн тонн нефти.

С начала 2017 года по конец августа отгружено 36 161 043 тонны нефти брутто (285 774 355 баррелей) на 347 танкеров, из них 32 775 261 тонна нефти брутто приходится на казахстанских грузоотправителей, а 3 385 782 тонн нефти брутто – на российских

Каспийский трубопроводный консорциум учрежден для строительства трубопровода и экспорта казахстанской нефти транзитом через территорию России. КТК владеет нефтепроводом Тенгиз-Новороссийск общей протяженностью более 1,5 тыс. км, который соединяет месторождения запада Казахстана с российским побережьем Черного моря. Объем отгрузки консорциумом нефти на экспорт в 2016 году составил 44,298 млн тонн, что на 3,6% больше, чем в 2015 году.

Акционеры КТК: Россия (представленная «Транснефтью» – 24%, и «КТК Компани» – 7%) – 31%; Казахстан (представлен «КазМунайГазом» – 19%, и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%) – 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%, LUKARCO B.V. – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, BG Overseas Holding Limited – 2%, Eni International N.A. N.V. – 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.