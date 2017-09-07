Ученые Усть-Каменогорска обнаружили в собранных в городе грибах опасную концентрацию тяжелых металлов

Алматы. 7 сентября. КазТАГ — Ученые Усть-Каменогорска обнаружили в местных грибах предельную концентрацию тяжелых металлов, сообщили в госуниверситете (ВКГУ).

Специалисты университета завершили плановое исследование экологии Усть-Каменогорска.

«В качестве биоиндикатора был выбран мицелий грибов. Он, как известно, способен аккумулировать в себе в 500 раз больше тяжелых металлов, чем другие растения. В результате практически весь урожай, который попал под микроскоп, содержал в себе тяжелые металлы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ВКГУ в четверг.

Как поясняется, ученые собирали грибы под деревьями и на газонах в центре города, а также на окраинах. Собранные образцы сначала сушились, а затем подвергались спектральному и химическому анализу. Приборы выявили в мякоти грибов повышенное содержания опасных веществ.

При этом в промышленной части города доля цинка составила 334 мг/кг, меди – 268 мг/кг, кадмия – 66 мг/кг, свинца – 72 мг/кг. Это превышает ПДК в десятки раз. Однако для пригорода показатели тяжелых металлов чаще всего находились в пределах нормы. Самыми опасными признаны экземпляры, собранные вблизи дорог и на крупных металлургических объектах.

«Как выяснилось, одни из самых чистых грибов растут вблизи села Зимовье. Замороженные грибы, продаваемые в магазинах, тоже пригодны к употреблению. Ученые не рекомендуют употреблять в пищу грибы, собранные в центре города, а вот плоды с окраин подавать к столу можно, но только после термической обработки», — уточнили ученые.