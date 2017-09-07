Казахстану не обойтись без традиционной добычи нефти до 2035 г.

Астана. 7 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Казахстану не обойтись без традиционной добычи нефти до 2035 года, считает вице-президент по маркетингу Всемирного нефтяного совета Джамбулат Сарсенов.

«Если мы видим, что EXPO-2017 посвящена энергии будущего, тот этот вопрос мы рассматриваем под разным углом. С одной стороны, мы понимаем, что без нефти и традиционных источников энергии мы не обойдемся до 2035 года. Этот основной источник энергии будет применяться для любого производства», — сказал Д.Сарсенов на евразийском форуме Kazenergy в четверг.

«Но в то же время мы понимаем, что мы не можем отставать от технологических решений, которые принимаются во всем мире. (…) Новые системы управления, нефтегазовые месторождения… Если раньше работали десятки людей, сегодня один оператор управляет сотнями датчиков, которые включают и выключают насосы, управляют потоками. То есть эта технология позволяет повысить эффективность отдачи любого месторождения. Однако при этом мы будем быстро достигать истощения наших природных богатств», — добавил он.

В то же время спикер отметил, что после сокращения запасов традиционной нефти Казахстан сможет перейти к добыче других ресурсов.

«Технологическая революция, которая произошла в Америке, с развитием добычи сланцевой нефти и газа, не является для нас чем-то запредельным, далеким будущим. Когда наши свободно достигаемые ресурсы будут исчерпаны, мы перейдем к труднодоступным», — уверен Д.Сарсенов.