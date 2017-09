Неспособность добиться соблюдения условий заключенного в 1970 году договора о нераспространении ядерного оружия поспособствовала формированию благодатной почвы для безрассудных действий Ким Чен Ына

Газета Guardian опубликовала аналитическую статью Саймона Тисдала под названием «Nuclear-armed nations brought the North Korea crisis on themselves» — «Страны, обладающие ядерным оружием, сами спровоцировали кризис в Северной Корее».

В предисловии к ней говорится так: «Неспособность добиться соблюдения условий заключенного в 1970 году договора о нераспространении ядерного оружия поспособствовала формированию благодатной почвы для безрассудных действий Ким Чен Ына».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Иначе говоря, прошлые и нынешние лидеры США, России, Китая, Франции и Великобритании, чьи правительства подписали, но не выполнили условия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) от 1970 года, в какой-то степени сами спровоцировали северокорейский кризис.

ДНЯО – это, пожалуй, самое успешное многостороннее международное соглашение по контролю над вооружениями. Его подписантами является 191 страна. В 1968 году, то есть в ту пору, когда этот договор только разрабатывался, представлялось реально возможным повсеместное распространение ядерного оружия.

За почти полвека, прошедшие с момента его введения в действие и до возникновения нынешнего северокорейского кризиса, только Индия, Пакистан и Израиль присоединились к «клубу» ядерных держав.

Полноценная реализация ДНЯО увязана с соблюдением подписавшими его сторонами такой важнейшей договоренности: государства, не обладающие ядерным оружием, соглашаются никогда не обзаводиться таким оружием, тогда как государства, обладающие ядерным оружием, соглашаются делиться благами от использования мирных ядерных технологий и добиваться ядерного разоружения, ставя в качестве конечной цели ликвидацию ядерного оружия.

На практике это означало гарантию, предоставляемую таким уязвимым, способным отклониться государствам, как Северная Корея. Однако такая гарантия оказалась недействующей, и вышеуказанного порядка договоренность по-настоящему никогда не соблюдалась.

США, Россия и Китай вместо того, чтобы сокращать свои ядерные арсеналы, модернизировали и расширяли их. В отчете, обнародованном в мае нынешнего года неправительственным Британско-американским информационным советом по вопросам безопасности, сказано о том, что ситуация с ядерной безопасностью ухудшается.

Между тем Южная Корея и Япония рассматривают возможности обзаведения ядерным оружием, а Дональд Трамп, похоже, готов иррациональным образом отказаться от одного из немногих недавних успехов в деле по контролю над вооружениями – от заключенного в 2015 году знаменательного соглашения с Ираном по его ядерной программе.

Безрезультатность нынешних усилий, направленных на укрепление контроля над вооружениями и проведение борьбы с распространением ядерного оружия, поспособствовала формированию атмосферы, в которой Северная Корея, предположительно использующая контрабандные баллистические ракетные двигатели российской разработки, быстро продвигается вперед по пути реализации своих ядерных амбиций. При этом она пользуется явной безнаказанностью и создает большую угрозу для международной стабильности.

Провалы в области многостороннего контроля над вооружениями также подразумевают то, что корейское «решение», о котором Трамп все чаще и чаще заводит речь, — осуществление превентивной военной акции, невзирая на ее незаконность в контексте международного права, — может, в случае ее применения, положить конец сдерживанию и начало беспрепятственной глобальной ядерной гонке вооружений».

