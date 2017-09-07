Спецпосланник ООН Мистура подтвердил участие в межсирийских переговорах в Астане

Алматы. 7 сентября. КазТАГ – Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура подтвердил свое участие в очередном раунде межсирийских переговоров в Астане, сообщает ТАСС.

«Деэскалация и общенациональное прекращение огня являются сейчас приоритетными задачами в Сирии, но достичь устойчивого мира можно только посредством политического процесса», — заявил С. де Мистура на брифинге в Женеве.

«Приоритетом является деэскалация», — подчеркнул спецпосланник, обратив внимание, что этот процесс идет довольно успешно. В этой связи он отметил важную роль астанинских переговоров, подтвердив свое участие в намеченной на будущую неделю очередной встрече в столице Казахстана», — говорится в сообщении.

Второй задачей, по его словам, должно стать достижение «общенационального прекращения огня» в САР, но для того чтобы «сделать его устойчивым, необходим политический процесс». В этой связи эмиссар ООН призвал правительство и оппозицию не упустить открывающуюся возможность для урегулирования, так как в противном случае в стране может возникнуть новая группировка ИГ, развернется «партизанская война слабой интенсивности», и будет отсутствовать «интерес к реконструкции Сирии».

С. де Мистура также подтвердил высказанные ранее планы созыва следующего, восьмого, раунда межсирийских переговоров в Женеве в октябре. Дискуссии, пояснил он, будут вестись на основе резолюции 2254 Совета безопасности ООН. Речь пойдет о «конституционной реформе и политическом разделении власти в какой-то форме, что могло бы привести к вызывающим доверие выборам при мониторинге со стороны ООН», заключил спецпосланник.

Как сообщалось, делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании 4-х зон деэскалации на территории Сирии. Соглашение предполагает, что с 6 мая на этих территориях вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.

Между тем 6-я международная встреча высокого уровня по Сирии в Астане запланирована на 14-15 сентября. В ходе предстоящей встречи планируется рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации, и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в Идлибе. Участники намерены утвердить карты зон деэскалации в провинциях Идлиб, Хомс и Восточной Гуте, проекты положений о координационном центре, о рабочей группе по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.