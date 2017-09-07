Астана. 7 сентября. КазТАГ – Дожди с грозами ожидаются в четверг на большей части Казахстана, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, в Астане переменная облачность, утром временами дождь, гроза, ветер северо-восточный, северный 9-14 м/с, температура воздуха +16+18.

В Алматы также переменная облачность, утром кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 2-7 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с, +27+29.

В Акмолинской и Павлодарской областях дожди, местами грозы, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, +10+15 и +15+20; в Акмолинской области возможен шквал, утром местами туман. В Северо-Казахстанской области днем осадков не ожидается, +10+15. На территории Костанайской области осадков также не будет, утром местами туман, +15+20.

В Карагандинской области местами кратковременные дожди, грозы, ветер 15-20 м/с, возможен град, +17+22. В Восточно-Казахстанской области дожди, местами сильные, на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с, местами возможен град, шквал, +20+25.

На территории Жамбылской области днем возможен град, усиление ветра 15-20 м/с, шквал, +25+30. В Южно-Казахстанской и Кызылординской областях осадков не ожидается, +29+34 и +30+35. В Алматинской области местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 17-22 м/с, +26+31.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях сохраняется ясная погода, +28+33, +29+34, +23+28 и +20+25 соответственно.

В Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, на большей части Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Алматинской, местами в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие сутки на отдельных реках юга, юго-востока и востока Казахстана ожидаются колебания водности. На р. Сырдарье в пределах Южно-Казахстанской и Кызылординской областей будут происходить колебания уровней воды за счет руслового регулирования.