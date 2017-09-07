Евросоюз продлит антироссийские санкции еще на полгода

Алматы. 7 сентября. КазТАГ — В Брюсселе договорились о продлении санкций в отношении России еще на полгода, сообщает РБК.

Как отмечается, официально продление антироссийских санкций ожидается 14 сентября.

«Представители 28 стран-членов ЕС в среду, 6 сентября, на еженедельном заседании в Брюсселе договорились о продлении персональных санкций, введенных против граждан России и ряда юридических организаций в связи с ситуацией на Украине», — приводится сообщение Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе.

Сейчас, согласно информации на сайте Европейского совета, в список внесены 153 человека и 40 юридических лиц. Действие санкционного списка решено продлить до середины марта, уточняет Reuters.

Впервые ЕС ввел персональные санкции в отношении россиян и российских юридических лиц за их роль, по мнению Брюсселя, в украинском кризисе в марте 2014 года. Меры подразумевают визовые ограничения и заморозку активов на территории стран ЕС. Последний раз эти санкции продлевались в марте 2017 года.

В июне 2017 года ЕС также продлил на год действие санкций против России, введенных после присоединения Крыма. Речь идет об ограничениях на импорт продуктов из Крыма и Севастополя и на работу с предприятиями полуострова. Позднее к этому решению ЕС традиционно присоединились еще 5 стран: Албания и Черногория (страны-кандидаты на вхождение в состав ЕС), входящая в состав Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, а также Грузия и Украина.