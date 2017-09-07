Заметный рост внешнеторгового оборота с Францией отмечают в Казахстане

Астана. 7 сентября. КазТАГ — Внешнеторговый оборот между Казахстаном и Францией в первой половине 2017 года вырос на 45,9%, сообщает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию РК.

«Франция, обладая мощным экономическим потенциалом, является одним из основных торговых партнеров Казахстана в Европе. Товарооборот между нашими странами имеет позитивную динамику роста. Внешнеторговый оборот между Казахстаном и Францией за 6 месяцев 2017 года составил $1,7 млрд, что на 45,9% выше, чем за аналогичный период предыдущего года», — цитирует пресс-служба министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбека на 13-м заседании казахстанско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как отмечается, Франция занимает 5-е место в списке основных торговых партнеров Казахстана и аналогичное место по уровню инвестиций в Казахстан за последние 12 лет, объем которых составил $13,6 млрд.

Также сообщается, что в ходе заседания комиссии обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, энергетики, в том числе возобновляемых источников энергии, космической деятельности, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, здравоохранения.