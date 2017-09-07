В Атырауской области задержаны подозреваемые в скупке краденого дизтоплива на Тенгизе

Алматы. 7 сентября. КазТАГ – В Атырауской области задержаны подозреваемые в скупке краденого дизтоплива с объектов Тенгизского месторождения, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«При координации прокуратуры Атырауской области следственно-оперативной группой (СОП) ДКНБ, ДВД и ДГД области 6 сентября текущего года пресечена системная противоправная деятельность преступной группы, незаконно скупавшей краденые горюче-смазочные материалы (ГСМ), в частности дизельное топливо, с объектов Тенгизского месторождения, с дальнейшей реализацией различным компаниям», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

По словам прокурора Атырауской области Ерната Сыбанкулова, в настоящее время органами уголовного преследования начато досудебное расследование по ст. 197 УК РК (транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения).

«В совершении данного преступления подозреваются 11 человек, двое из них уже задержаны», – отметил прокурор.

Между тем выявлены емкости с дизельным топливом общим объемом порядка 200 тонн, изъяты документальные и иные материалы, подтверждающие причастность задержанных к незаконной деятельности по скупке ГСМ.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.