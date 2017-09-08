60 команд из 4-х стран примут участие в международной парусной регате в Актау

Актау. 8 сентября. КазТАГ – Международная парусная регата стартует в Актау 9 сентября, в мероприятии примут участие 60 команд из 4-х стран, сообщает корреспондент агентства.

По словам организаторов, чемпионат пройдет в Актау впервые. Заявки на участие подали 60 команд из Казахстана, России, Украины и Израиля. Участники будут соревноваться на побережье в черте города. Так, по данным управления туризма Мангистауской области, запланированы короткие гонки на 3-5 км и 12-15 км по «треугольной» дистанции, 50-километровые гонки, гонка на 100 км. Соревнования продлятся неделю, в седьмой день пройдет торжественное закрытие чемпионата и награждение победителей.

Кроме того, в рамках регаты 9 сентября на пляже «Нур Плаза» пройдет выставка катамаранов. Жители и гости Актау смогут ознакомиться с конструкциями лодок, которые можно перевозить в багажнике автомобиля, хранить на балконе. При этом, как отмечают организаторы, большинство лодок построены их владельцами.

Организаторами чемпионата выступают международная ассоциация рулевых многокорпусных разборных и надувных парусных судов (МАРИНС), управление туризма Мангистауской области, управление физической культуры и спорта области, яхт-клуб «Бриз».