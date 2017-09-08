Президенты Казахстана и Турции обсудят в Астане борьбу с ФЕТО, события в Мьянме и экономическое сотрудничество

Алматы. 8 сентября. КазТАГ – Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу прибывает с трехдневным официальным визитом в Казахстан, в ходе которого примет участие в первом саммите организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям, а также обсудит с президентом РК Нурсултаном Назарбаевым борьбу против ФЕТО, события в Мьянме и экономическое сотрудничество, сообщает ТАСС.

«Ожидается, что одной из главных тем их встречи станет борьба против «террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО), которую в Турции обвиняют в организации попытки переворота 15 июля 2016 года. Анкара проводит активную борьбу со сторонниками ФЕТО на территории республики, а также активно призывает к этому другие государства», — говорится в сообщении агентства.

После попытки путча в августе прошлого года Т.Эрдоган передал Н.Назарбаеву список из 33 школ в Казахстане, которые связаны с ФЕТО, и предупредил, что их действия могут быть враждебными. Президент Казахстана обещал, что в случае обнаружения в учебных заведениях «противников Турции» из числа присланных учителей, эти люди будут возвращены на родину, а на их место будут запрошены новые учителя, напоминает ТАСС.

Августовские события в Мьянме также станут одной из главных тем контактов лидеров двух стран. Турция уже направила в этот регион 1 тыс. тонн гуманитарной помощи и собирается доставить еще 10 тыс. Т.Эрдоган, чья страна в этом году председательствует в ОИС, намерен обсудить эту тему с мировыми лидерами и на ближайшей генассамблее ООН в Нью-Йорке. Анкара считает, что мировое сообщество не уделяет должного внимания проблеме мусульман в Мьянме.

Кроме того, Т.Эрдоган обсудит с Н.Назарбаевым пути улучшения торгово-экономических связей между странами и совместные проекты в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах.

«По данным МИД Турции, республика занимает 17 место в списке крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. При этом объем двустороннего товарооборота не поднимается выше $2 млрд с 2015 года. Еще в 2012 году Анкара и Астана приняли программу «Новая синегрия», которая нацелена на доведение ежегодного взаимного товарооборота до $10 млрд», — отмечает агентство.

Лидеры Казахстана и Турции также затронут тему переговоров по урегулированию ситуации в Сирии, которые пройдут в Астане 14-15 сентября. По данным МИД Казахстана, страны-гаранты режима прекращения боевых действий (Россия, Турция и Иран) намерены утвердить карты зон деэскалации в провинциях Идлиб, Хомс и районе Восточная Гута, проекты положений о координационном центре, о рабочей группе по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.