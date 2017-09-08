В Казахстане планируют внедрить автоматизированную базу данных о субсидиях в сфере сельского хозяйства

Астана. 8 сентября. КазТАГ – В Казахстане планируется внедрить автоматизированную базу данных о выделенных субсидиях в сфере сельского хозяйства, а также провести ряд других реформ в рамках реализации антикоррупционной стратегии и противодействию теневой экономике, сообщает пресс-служба агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

«В случае согласования данного документа (плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации антикоррупционной стратегии РК – КазТАГ) госорганами и утверждения правительством, ожидается значительное сокращение контрольно-надзорных функций и разрешительных полномочий госорганов; передача несвойственных для госорганов функций в конкурентную среду; внедрение автоматизированной базы данных о выделениях субсидий в сфере сельского хозяйства, а также геоинформационной системы для работы с картографическими данными», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства в четверг.

Кроме того, ведомство запланировало пересмотр действующих стандартов, норм и правил строительства автомобильных дорог, а также проработку вопросов по снижению оснований при проведении госзакупок без конкурсных процедур и др.

Согласно проекту плана, предусмотрено внесение изменений и дополнений в антикоррупционное законодательство в части совершенствования системы мер противодействия коррупции и усиления ответственности за совершение коррупционных правонарушений, которые вытекают из рекомендаций ОЭСР и национального доклада о противодействии коррупции.

«Изменения включают проработку таких вопросов, как автоматизация распределения судебных дел, внедрение кодифицированных нормативных правовых актов в сфере архитектуры и градостроительства, введение отчетных встреч руководителей организаций образования с общественностью, родительскими коллективами, в том числе по финансовым затратам, выделяемых государственным бюджетом, размещение информации о госзакупках на портале открытых данных и др.», — отмечают в агентстве.

«Одно из условий искоренения бытовой коррупции – оптимизация и полная автоматизация процессов оказания государственных услуг, объединение, формирование информационных баз с их публичным доступом. В этой связи соответствующие мероприятия также заложены в новый план», — уточняет агентство.

Между тем специалисты ведомства отмечают, что эффективность мероприятий, предусмотренных в плане, будет зависеть реализация всей антикоррупционной политики страны в ближайшие три года.