А стана. 8 сентября. КазТАГ – Арсен Аскаров . Автор скандального казахстанского учебника по русскому языку объяснила его содержание новой программой, направленной на интеграцию предметов, сообщает корреспондент агентства.

«Учебник является необычным, он написан по новой программе. Я считаю, что по такой программе наши дети должны учиться русскому и казахскому языкам. В учебнике седьмого класса девять тем, которые вызывают недоумение. Программа эта построена на интегративном принципе: мы изучаем русский язык и соединение текстов из разных тем», — сказала автор учебника по русскому языку для 7 класса Зинаида Сабитова на брифинге в пятницу.

«Не секрет, что язык – это средство обучения, получения знаний по другим предметам. Такой подход – изучение конкретной лексической темы и грамматические правила, в этом есть интеграция предметов», — пояснила она.

В издательстве «Мектеп», выпустившем скандальный учебник, считают критику в адрес автора неправомерной.

«Учебно-педагогическая среда, как и любая научная среда, имеет свои школы, свои предпочтения. Этот учебник по конкурсу у нас прошел первым, в котором участвовало несколько организаций», — сказал директор издательства Ерлан Сатыбалдиев.

По его словам, издательство открыло специальный канал для пояснения заданий учебника.

«Издательство открыло канал, где наш автор, уважаемый профессор Зинаида Сабитова будет сама выходить. Там будет размещена вводная лекция, затем самые трудные или необычные задания автор будет комментировать на этом канале. Канал будет иметь обратную связь», — пояснил он.

«Очень обидно бывает, когда незаслуженно наших авторов оскорбляют в эфире, в интернете в последнее время. Начинания, которые делает, например, министерство, зачастую из-за предвзятого мнения, как и той обстановки в обществе, которое искусственно нагнетается, не дают просто довести до ума», — полагает Е.Сатыбалдиев.

Напомним, казахстанские родители раскритиковали новый учебник 7 класса по русскому языку автора Зинаиды Сабитовой. Родители посчитали, что автор учебника много внимания уделяет социальным сетям и компьютерным терминологиям, а также темам, которые не относятся к изучаемому предмету.

Тираж учебника составляет около 130 тыс. экземпляров. Учебники школьники получают бесплатно.