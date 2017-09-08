Космонавты перед полетом на МКС подняли флаги Казахстана, России и США на Байконуре

Байконур. 8 сентября. КазТАГ – Экипажи 53/54 экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) в рамках предстартовой подготовки подняли флаги Казахстана, России и США на Байконуре, сообщил корреспондент КазТАГ.

В Испытательном учебно-тренировочном комплексе НИИ ЦПК им. Ю.А.Гагарина, расположенном на 17 площадке в городе Байконуре, в минувший четверг был дан официальный старт заключительному этапу подготовки 53/54 экспедиции на МКС. Эта многолетняя традиции соблюдается всеми без исключения экипажами более 40 лет. Основной экипаж — Александр Мисуркин, астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба (США), а также дублеры — космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавты НАСА Скотт Тингл и Шеннон Уокер (США), подняли флаги Казахстана, России и США.

В пятницу экипажи отдали должное еще 2-м традициям. Сначала Марк Ванде Хай, впервые стартующий в космос с Байконура, посадил именное дерево на Аллее космонавтов в парке испытательного центра.

«Я впервые сажаю здесь дерево и горжусь тем, что участвую в такой великой традиции», — сказал он. Затем дублирующий экипаж по многолетней традиции возложил цветы к памятникам Юрию Гагарину и Сергею Королеву.

На церемонии возложения цветов на мемориале Ю.Гагарина впервые включенному в дублирующий экипаж астронавту НАСА Скотту Тинглу был вручен серебряный знак «Байконур». В честь космонавтов школьники дали салют в виде запусков моделей ракет.

Кроме того, экипаж посетил городской музей истории космодрома Байконур, где оставил свои автографы и пожелания в книге почетных гостей.

Напомним, экипажи 53/54 длительной экспедиции на МКС прилетели на космодром 6 сентября. Космонавты проводят на Байконуре предстартовую подготовку и тренировки к пилотируемому запуску.

Старт ТПК «Союз МС-06» с 53/54 длительной экспедицией на МКС запланирован на 13 сентября в 03.17 по времени Астаны.