Более Т1 млрд госинвестиций, выделенных на оборудование строящемуся фармзаводу в Атырау, использованы не по назначению

Атырау. 8 сентября. КазТАГ – Более Т1 млрд госинвестиций, выделенных строящемуся фармацевтическому заводу в Атырау на приобретение оборудования, были использованы не по назначению, сообщили в областном департаменте национального бюро по противодействию коррупции.

«Департамент завершил досудебное расследование в отношении руководителя ТОО «Lumpan Caspian Pharmaceuticals LLP» Забиры Даулетжановой по факту нецелевого использования бюджетного кредита в размере 1 млрд 42,6 млн тенге. Эти деньги были выделены в качестве государственных инвестиций для приобретения оборудования по проекту «Фармацевтический завод по производству лекарственных препаратов в г. Атырау», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что 30 июня текущего года уголовное дело в отношении З.Даулетжановой прекращено в связи с примирением (по ст.35 ч.1 п.12 УПК — ст.68 ч.1 УК) с потерпевшей стороной и полным возмещением материального ущерба

Официальная презентация начала строительства фармацевтического завода стоимостью Т3,7 млрд прошла 29 августа 2014 года. Инициатором проекта является индийская ТОО «Lumpan Caspian Pharmaceutical LLP». Годовая проектная мощность будущего завода предполагала 800 млн таблеток, 300 млн капсул, 78 млн ампул, 3 млн упаковок мази, 12 млн флаконов растворов в пластиковых емкостях для внутреннего вливания и 24 млн флаконов антибиотиков. Ввод в эксплуатацию первой очереди производства был запланирован на 3-й квартал 2015 года.