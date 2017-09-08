Наценка на лекарства в некоторых аптеках в Казахстане доходит до 300%, констатируют в профильном комитете

Астана. 8 сентября. КазТАГ – Арсен Аскаров . Наценка на лекарства в некоторых аптеках в Казахстане доходит до 300%, сообщил специалист комитета фармации министерства здравоохранения РК Арнур Нуртаев.

«Проанализировав более детально то, по каким ценам продаются лекарства, мы пришли к следующим выводам: производители имеют право устанавливать любую цену, которую они желают, за счет высокой этой цены, соответственно, увеличиваются бюджеты – есть возможность у производителей увеличивать бюджеты на маркетинг, на продвижение лекарственных средств. Далее – аптеки, скажем так, бесконтрольно имеют право устанавливать маржинальность, доходность», — сказал А.Нуртаев в пятницу на международной конференции по клинической фармакологии и фармации «Рациональное использование лекарственных средств».

«Кто-то скажет, конечно же, есть рынок, есть законы экономики, и каждая аптека выживает и устанавливает наценки. Мы на 90% с этим согласны, но тем не менее у нас есть те 10% аптечных организаций, которые несмотря на вот эти рыночные отношения, иногда умудряются устанавливать наценку и 200%, и 300%», — констатировал он.

По его словам, в Казахстане фармацевтика «отдана в частные руки».

«На основании анализа нашего фармацевтического рынка мы отмечаем, что в Казахстане очень большое количество частных аптечных организаций, полностью вся фармацевтика отдана в частные руки. У нас на сегодняшний день зарегистрировано больше 10 тыс. аптек», — сказал он.

А.Нуртаев отметил, что цены на лекарства в Казахстане – одни из самых высоких в мире.

«Цены на лекарственные средства в Казахстане, как правило, выше, чем в других странах. Этот тезис также был проверен нами, был проанализирован ряд государств восточноевропейских в первую очередь, наши партнеры по единому экономическому союзу (ЕАЭС – КазТАГ). И на самом деле эти факты были подтверждены, что да, у нас есть лекарственные средства, их очень много, которые продаются в Казахстане гораздо дороже. И порой необоснованно дороже», — сказал он.

«С точки зрения того, что многие говорят о том, что Казахстан находится очень далеко от Европы, очень дорогая логистика. Но при этом цены в государствах, которые равно удалены так же, как и Казахстан от Европы, цены все равно остаются на низком уровне», — добавил А.Нуртаев.

Также он сообщил, что Центром экспертизы лекарственных средств зарегистрировано более 8 тыс. наименований лекарственных средств, то есть «с физической доступностью в Казахстане вопрос более или менее решен».

«То есть у нас лекарства есть, и они представлены в большом количестве аптек», — уточнил он.