Принцип регулирования цен на лекарства в Казахстане разъяснили в минздраве

Астана. 8 сентября. КазТАГ – Арсен Аскаров . Принцип регулирования цен на лекарства в Казахстане разъяснили в министерстве здравоохранения РК, сообщает корреспондент агентства.

«В чем будет заключаться ценовое регулирование. В первую очередь это будет регистрация цен производителей. То есть каждый производитель будет регистрировать свою цену на свое лекарственное средство на основе цены завода-производителя на территории завода-производителя, без каких-либо затрат. Далее будет регистрироваться цена, которая будет уже в себя включать накладные расходы, которые несет каждый производитель при доставке лекарств в республику, то есть это логистика, таможенные пошлины, оценка безопасности качества и в том числе маркетинг», — рассказал специалист комитета фармации министерства здравоохранения РК Арнур Нуртаев на международной конференции по клинической фармакологии и фармации «Рациональное использование лекарственных средств» в пятницу.

«Будет утверждаться в рамках утвержденной регрессивной системы наценок предельная оптовая цена и предельная розничная цена. То есть это будут цены, выше которых дистрибьютор и аптека не имеют права продавать. Ниже – да», — продолжил он.

При этом, как он отметил, «конкуренция исчезать не будет».

«Конкуренция исчезать не будет, будет просто установлен предел и лимит, а внутри этого предела аптеки могут конкурировать. При этом процент наценки, как оптовой, так и розничной, был взят, исходя из текущих рыночных уровней наценок, которые есть. То есть это для оптового звена – от 20% до 10%, для розничного звена – от 50% до 10%. Соответственно, в зависимости от стоимости лекарственного средства», — уточнил спикер.

Как отметил А.Нуртаев, данная модель регулирования цен на лекарственные средства разработана министерством здравоохранения и комитетом фармации в рамках поручения главы государства.

«На сегодняшний день проект закона находится на согласовании, и в ближайшее время он уже будет представлен в правительстве», — заключил он.