В Казахстане предлагают автоматически расторгать договоры застройщиков с дольщиками в случае несвоевременных выплат

Астана. 8 сентября. КазТАГ – Арсен Аскаров . В Казахстане разработали законопроект, призванный устранить ряд недочетов при применении действующего закона «О долевом участии в жилищном строительстве», сообщает корреспондент агентства.

«Закон, в который мы входим с изменениями, направлен на защиту интересов дольщиков. Есть на практике, к сожалению, очень много случаев, когда интересы дольщиков попирались застройщиками. Люди теряли свои деньги, и для того, чтобы предотвратить эту ситуацию, был разработан законопроект, у которого, к сожалению, на практике были выявлены пробелы и коллизии. На их решение и направлен этот законопроект», — сказал депутат мажилиса парламента Аскар Базарбаев на заседании межведомственной комиссии в министерстве юстиции в пятницу.

В частности, по его словам, блок поправок коснулся организационно-правовых вопросов.

«В данном случае следует уточнить редакцию нормы, предусматривающей возможность одной уполномоченной компании строить дом, состоящий из нескольких очередей строительства. Предусмотреть возможность компании начать строительство нового проекта сразу после приема в эксплуатацию предшествующего проекта. Во втором способе долевого строительства посредством банков второго уровня исключить излишнее требование по наличию каркасов зданий для использования средств дольщиков на строительство дома, так как это условие повторяет третий способ долевого участия путем возведения каркаса», — рассказал он.

«При этом следует также предусмотреть автоматическое расторжение договора долевого участия в случае, если дольщик полностью нарушил его условия и не произвел оплату», — подчеркнул депутат.

Между тем директор экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов возмутился данной нормой.

«Я вот, к примеру, до сих пор, хорошо помню, как застройщики сопротивлялись (принятию действующего закона – КазТАГ). Были собраны 30 крупнейших застройщиков, 29 из которых были против. Потом еле уговорили их и приняли законопроект. А сейчас у вас автоматическое расторжение договора. Если договор, почему бы не дать немного времени? Финансовый кризис ведь. А вы сразу – «автоматическое расторжение договора», — заявил он.

«Каркас здания – не зря же его ввели: чтобы обезопасить, чтобы не было нарушений в этой сфере. А из вашего доклада ничего не понятно. Кого, депутаты, сейчас защищаете? Застройщиков или больше дольщиков?», — обратился М.Башимов к депутатам.

В свою очередь А.Базарбаев отметил, что его коллеги в парламенте всегда готовы к компромиссу.

«Я согласен, что есть вопросы, которые можно оправдать. Но если, допустим, не уплатил своевременно дольщик, то договор будет расторгаться. В рамках рабочей группы мы можем продолжить обсуждение этого вопроса и прийти к консенсусу», — сказал он.

Вместе с тем второй блок поправок предусматривает предоставление возможности уполномоченным компаниям открывать два счета, один из которых будет в тенге; возможности оплаты поставщикам стройматериалов, выплату аванса; возможности уполномоченной компанией принимать оплату от дольщиков в кассу с последующим размещением их на банковском счете. Также предлагается увеличить размер иных расходов уполномоченной компанией с 5% до 10%.

«Предлагается предусмотреть возможность уполномоченной компании выступать как заказчиком, так и генеральным подрядчиком объекта строительства в одном лице в случае соответствия ее как требованиям закона о долевом участии в жилищном строительстве, так и требованиям закона об архитектурной и строительной деятельности в Республике Казахстан. На практике существуют уполномоченные компании, соответствующие требованиям, предъявляемым к генеральным подрядчикам», — продолжил А.Базарбаев.

По его словам, уже в скором времени законопроект будет внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента.