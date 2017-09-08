Шымкент. 8 сентября. КазТАГ — Лекарственный цех стоимостью $13,5 млн построен в Шымкенте, сообщил директор завода АО «Химфарм» Рустам Байгарин.

«Цех по выпуску твердых пероральных лекарственных средств полностью готов к запуску и сейчас проходит комиссию на соответствие стандартам. Здесь мы будем выпускать более 25 наименований лекарств. Пока перенесли сюда производство по технологии прямого сухого прессования таблетки. В планах перенести технологию влажной грануляции», — сказал Р. Байгарин.

«С 2019 года мы обязаны работать по стандартам GMP (Good manufacturing practice, надлежащая производственная практика – КазТАГ), поэтому производство, которое было, не соответствует стандарту и должно закрыться. Перед нами стояла задача простроить и запустить новый цех, что мы и сделали», — пояснил он.

Как уточнил директор завода, стоимость нового лекарственного цеха составляет $13,5 млн.

В цехе планируется выпускать 600 млн таблеток в год, здесь установлено европейское оборудование. С 2011 года это уже третий цех на заводе, который построен в соответствии со стандартами GMP. Здесь уже было запущено производство лекарственных средств в ампулах, производство инфузионных растворов в пакетах и флаконах, два цеха по выпуску порошков антибиотиков.

В рамках инвестиционной программы на предприятии модернизированы склад готовой продукции, научно-исследовательский испытательный центр, лаборатория контроля качества, инфраструктура. До 2020 года в рамках этой программы предусмотрено выделить $108 млн.