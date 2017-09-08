В Британском музее Лондона откроется выставка найденных в ВКО артефактов скифской и сакской культур

Усть-Каменогорск. 8 сентября. КазТАГ — В Британском музее Лондона откроется выставка артефактов скифской и сакской культур, найденных во время археологических раскопок в Восточном Казахстане, сообщила посол Великобритании в РК Кэролин Браун.

«Подобное культурное событие произойдет впервые в Европе. Выставка продлится в течение трех месяцев и станет лучшим способом для усиления взаимного сотрудничества между учеными Европы и Азии. На выставке будут представлены археологические находки, которые обнаружили во время раскопок в ВКО», — сказала К.Браун на международной конференции «Алтай — золотая колыбель тюркского мира» в Усть-Каменогорске в пятницу.

«Эта выставка поможет углубить международное понимание культуры, истории археологии здесь, на Алтае и в Восточной Сибири, и роль EXPO-2017, когда именно Казахстан принимает посетителей со всего мира. Я не могу придумать лучшего способа по усилению взаимных связей между нашими странами», — подчеркнула дипломат.

Она отметила, что экспозиция будет открыта для посетителей в Лондоне уже на следующей неделе. На ней будут представлены изделия и предметы быта, которые сейчас выставлены в рамках конференции «Алтай — золотая колыбель тюркского мира».

Также К. Браун напомнила о трех признаках, по которым Алтай известен во всем мире.

«Первый — это его удивительная красота. Второй — это то, что тюрки пришли в мир из этого района. И третья причина известности этого края — это его богатые и разнообразные археологические останки, которые хранит Алтайский край», — сказала К. Браун.