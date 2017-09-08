На ЭКСПО-2017 с участием Первого заместителя Премьер-Министра РК А. Мамина и заместителя Председателя Правительства РФ А. Дворковича состоялось открытие Национального дня Российской Федерации

8 сентября т. г. Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин и заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович приняли участие в торжественном мероприятии по случаю Национального дня Российской Федерации в рамках ЭКСПО 2017.

А. Мамин поздравил российскую сторону с успешным участием в ЭКСПО-2017, представившую национальный павильон «Россия – энергетический потенциал планеты».

— «Российский павильон продемонстрировал мощный энергетический потенциал и технологические возможности страны», — сказал А. Мамин, подчеркнув, что по масштабам энергетических ресурсов с Россией не сравнится ни одна страна мира.

Первый заместитель Премьер-Министра РК отметил, что «Казахстану и России необходимо совместно развивать новейшие технологии в использовании возобновляемых источников энергии».

В свою очередь, заместитель Председателя Правительства РФ А.Дворкович отметил высокий уровень организации международной выставки и создание благоприятных условий для ее участников.

— «Важно, что первая международная специализированная выставка ЭКСПО на территории СНГ проходит в Казахстане, с которым Россию связывает дружба и стратегическое партнерство»,- сказал А.Дворкович.

Он также отметил важность тематики выставки ЭКСПО 2017 "Энергия будущего", которая «связана с преодолением последствий изменения климата и расширением использования новых источников энергии».

— «В ближайшие 20 лет население Земли будет расти, а значит, продолжится рост мировой экономики, увеличится продолжительность жизни. Все это потребует надежного энергообеспечения»,- сказал А.Дворкович.

На ЭКСПО-2017 продемонстрировали национальные достижения в области возобновляемых источников энергии 115 стран и 22 международных организаций.

Пресс-служба Премьер-Министра РК