Первые зарядные станции для электрокаров установлены в Алматы и Астане

Астана. 8 сентября. КазТАГ — В Алматы и Астане установлены первые электрозарядные станции (ЭЗС) пилотного проекта, сообщила пресс-служба ТОО «Оператор РОП».

«Первые столичные ЭЗС установлены на территории аэропорта и железнодорожного вокзала «Нурлы жол». В Алматы – в центральной части города», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Как отмечается, новые ЭЗС, появившиеся с помощью частных инвестиций, соответствуют мировым стандартам и способны зарядить любой тип электромобиля за время от 1 до 4 часов. Одновременно на одной ЭЗС можно заряжать 4 электромобиля. Мощность установленных ЭЗС – 51 кВт каждая.

«Для безопасности предусмотрена дифференциальная защита от утечки тока, аварийное отключение напряжения, блокировка розетки во время зарядки, а также датчики тока для автоматического отключения питания после окончания зарядки», — уточняет пресс-служба.

Вместе с тем сообщается, что РОП совместно с министерством энергетики РК активно прорабатывают вопрос о создании инфраструктуры электрозаправочных станций в рамках пилотного проекта. Только для электротранспорта в Алматы и Астане до конца года планируется установить 100 быстрозарядных ЭЗС. Еще 20 зарядных станций с системой мгновенной зарядки (до 30 минут) будут установлены на республиканской трассе Астана-Алматы.

Согласно данным РОП, сейчас в Казахстане насчитывается более 200 электромобилей. Пока они в основном предназначены для передвижения в пределах города, но дальнейшее развитие сети быстрозарядных станций позволит совершать длительные поездки на несколько сот километров.

Кроме того, электромобили могут вскоре производить в самом Казахстане. Опытный выпуск автомобилей на электротяге был уже апробирован на костанайском заводе. Исследовательская группа, используя произведенные тестовые автомобили, провела масштабные исследования о возможности эксплуатации автомобилей на электрической тяге в климатических и инфраструктурных условиях Казахстана.