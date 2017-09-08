На ул.Шевченко в Алматы снизили скоростной режим до 40 км/ч

Алматы. 8 сентября. КазТАГ – На ул.Шевченко в Алматы снижен скоростной режим до 40 км/ч, сообщила пресс-служба ДВД города.

«На улице Шевченко на данный момент предусмотрено снижение скоростного режима до 40 километров в час, поскольку на этом участке отныне будет интенсивно курсировать велотранспорт. Эта мера минимизирует риски созданий аварийных ситуаций, и, как следствие, дорожно-транспортных происшествий, с велосипедистами и в том числе», — цитирует пресс-служба начальника местной полицейской службы ДВД города Жасулана Байкенова в сообщении, распространенном в пятницу.

«Понимаем, что это новшество, к которому надо привыкнуть. Но адаптация, в силу того, что речь идет о жизни и здоровье граждан, должна быть оперативной. Призываем общество, в том числе водительскую его категорию, к строгому и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения», — добавил он.

В ДВД также сообщили, что на велодорожках в Алматы полицейские зафиксировали 85 нарушений ПДД, при этом 50 из них выявлены на ул.Шевченко, 35 – по ул.Кунаева. Сумма наложенного штрафа составила более Т960 тыс.

«За сутки на вышеуказанных участках инспекторами выявлено 44 правонарушения. Преобладающее большинство – нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств. В зоне, предназначенной для передвижения велотранспорта, автолюбители, пренебрегая знаками и разметками, оставляют свои машины», — пояснил Ж.Байкенов.

В МПС уточнили, что сегодня полицией Алматы ведется целенаправленная работа по выявлению нарушений ПДД на полосах для общественного транспорта. С учетом последних корректировок в дорожное движение в городе на восьми магистральных улицах и проспектах предусмотрена спецполоса.

«На проспекте Абая с начала года выявлено 4 тыс. 377 вышеупомянутых правонарушений, на проспекте Райымбека – 8 тыс. 858, на проспекте Толе би – 8 тыс. 376, на улице Наурызбай батыра – 6 тыс. 517, на улице Желтоксан – 5 тыс. 322, на улице Кабдолова – 29, на улице Алтынсарина – 35, на улице Жангельдина – 31 нарушение правил дорожного движения. Общая сумма наложенного штрафа составляет 380 млн 568 тыс. 025 тенге», — уточнил Ж.Байкенов.