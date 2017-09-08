В выходные в Казахстане ожидаются похолодание и дожди

Астана. 8 сентября. КазТАГ – В Казахстане 9-11 сентября ожидаются похолодание и дожди, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

По прогнозу синоптиков, в выходные дни под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов в большинстве областей Казахстана ожидаются дожди, сильный порывистый ветер, местами 15-25 м/с, а также понижение температуры.

Температура воздуха ожидается на 2-4 градуса ниже климатической нормы. На юго-западе, юге и юго-востоке кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах при грозе возможно усиление ветра 13-20 м/с. Температура в этих областях также понизится, но будет близкой к средним многолетним значениям, отмечают синоптики.