В выходные в Казахстане ожидаются похолодание и дожди

Новости 42 0

Астана. 8 сентября. КазТАГ – В Казахстане 9-11 сентября ожидаются похолодание и дожди, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

По прогнозу синоптиков, в выходные дни под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов в большинстве областей Казахстана ожидаются дожди, сильный порывистый ветер, местами 15-25 м/с, а также понижение температуры.

Температура воздуха ожидается на 2-4 градуса ниже климатической нормы. На юго-западе, юге и юго-востоке кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах при грозе возможно усиление ветра 13-20 м/с. Температура в этих областях также понизится, но будет близкой к средним многолетним значениям, отмечают синоптики.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Кратковременные дожди с грозами ожидаются в субботу на западе Казахстана
  2. Дожди с грозами ожидаются в среду лишь на западе Казахстана
  3. Дожди с грозами ожидаются во вторник на большей части Казахстана
  4. Дожди с грозами ожидаются в четверг на большей части Казахстана
  5. Похолодание ожидается в Казахстане в третьей декаде сентября

Новости партнеров

Загрузка...