Как надо понимать молчание нобелевских лауреатов Аун Сан Су Чжи и Малалы Юсуфзай в отношении геноцидов против рохинджей и хазарейцев?!

Американская газета Denver Post опубликовала статью под названием «The shameful silence of Aung San Suu Kyi, Myanmar's long-celebrated Nobel peace laureate» — «Позорное молчание Аун Сан Су Чжи, с давних пор восхваляемого лауреата Нобелевской премии из Мьянмы».

В ней говорится так: «Она была, по сути, азиатским Нельсоном Манделой, образцом милосердия и нравственного авторитета. Киссинджер в свое время превозносил результаты ее деятельности в качестве примера того, как «общества становятся великими, когда они преобразовывают конфронтацию в примирение».

Но в случае с народом рохинджа Су Чжи не выказывает особой заинтересованности в «примирении». Она подчеркнуто хранит молчание касательно зверств даже тогда, когда мировые лидеры и представители международных организаций наперебой делают заявления».

Катарский телеканал Aljazeera опубликовал на своем сайте материал под названием «Aung San Suu Kyi does not deserve the Nobel Peace Prize» — «Аун Сан Су Чжи не заслуживает Нобелевской премии мира».

В нем излагается следующее: «Человек, столь откровенным образом связанный с геноцидом, не должен носить звание «лауреат Нобелевской премии мира».

На сегодняшний в списке обладателей Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи – это, должно быть, единственное имя, вызывающее крайнее смущение».

Французское издание Franceinfo опубликовало статью под названием «Le vrai du fake. Malala contre Aung San Suu Kyi et l'intox autour de la répression des Rohingyas» — «Правда подделки: Малала против Аун Сан Су Чжи и дезинформация вокруг ситуации с репрессиями против рохинджей».

В предисловии к ней говорится так: «Правда или подделка? Мари Кольман и Антуан Кремпф внимательно изучают две информации, обнаруженные в пространстве Интернета и социальных сетях».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «В понедельник, 4 сентября молодая пакистанка Малала Юсуфзай, ставшая самым молодым в истории лауреатом Нобелевской премии, взялась за перо с тем, чтобы написать и отправить сообщение коллеге, другой женщине, также являющейся обладательницей Нобелевской премии мира. Имеется в виду Аун Сан Су Чжи, гражданская активистка, сделавшаяся главой бирманского правительства.

«Остановите насилие. Всякий раз, когда я смотрю новости из Мьянмы, у меня сердце сжимается при виде преследуемых рохинджей-мусульман», — пишет Малала Юсуфзай. «В последние годы я систематически осуждала это жестокое обращение, представляющее собой позорное явление. И я все жду от моего товарища по клубу лауреатов Нобелевской премии аналогичного осуждения. Мир ждет того же. Рохинджи ждут», — отметила в заключение молодая женщина.

И последнее: молодая пакистанка Малала Юсафзай не одинока в своем осуждении жестокого обращения с представителями народа рохинджа. Солидарны с позицией, которую она занимает, Индонезия, Малайзия, президент Турции Эрдоган, английский министр иностранных дел Борис Джонсон, столица Чечни Грозный, где в воскресенье состоялась демонстрация в поддержку рохинджей».

Судьбы двух женщин-лауреатов Нобелевской премии мира из Азии, несмотря на разницу в возрасте, религии и происхождении, во многом схожи. Малала, дочь пакистанского пуштуна Зиауддина Юсуфзая, с 11 лет боролась за право девочек получить образование наравне с мальчиками, в отместку за это в 14-летнем возрасте она получила две пули от талибов и чудом выжила. А у Аун Сан Су Чжи отца Аун Сана, возглавлявшего в 1947 году переходную администрацию Бирмы (нынешней Мьянмы), убили при попытке государственного переворота, когда ей было всего два года. Их страны – Пакистан и Мьянма (Бирма) – в прошлом входили в состав Британской империи. Малала сейчас уже живет в Англии. Аун Сан Су Чжи в прошлом также долгое время проживала в этой стране. По сути, Англия является второй родиной как для одной, так и для второй из этих двух лауреатов Нобелевской премии. Оба они сникали всемирную известность гражданской активностью и правозащитной деятельностью.

И оба они сейчас хранят молчание в отношении чудовищных (судя по сообщениям представителей гонимых сторон) расправ над народами, являющимися расовыми меньшинствами в их родных странах.

За это на Аун Сан Су Чжи сыплются упреки и осуждения со всех буквально сторон. Во всяком случае, такое складывается впечатление.

А вот Малалу Юсуфзай никто и не собирается осуждать за молчание в аналогичном случае, имеющем отношение к ее исторической родине Афганистану и стране рождения Пакистану. Имеется в виду масштабный многолетний геноцид против хазарейцев, о котором вновь и вновь в состоянии крайнего отчаяния заявляют представители этого близкородственного казахам монголоидного народа, живущего на протяжении веков в среде ирано-арийских и индоарийских народов. Малала Юсуфзай, надо полагать, прекрасно знает об этом. Но она так же, как и Аун Сан Су Чжи, в своей душе, надо полагать, находит оправдание практике реализации «исторической задачи» своих коренных соотечественников (в афганско-пакистанском случае это – пуштуны и родственные им этнические группы; а бирманском случае это – мьянма, а также другие тибето-бирманские этнические группы) по вытеснению или искоренению чужаков. Таких чужаков, которые-де прибыли извне и представляют собой совершенно другую расу.

Судя по историческим данным, проблемы как рохинджей, так и хазарейцев порождены британцами.

Рассмотрим бирманский случай. Большинство предков выходцев из Индостана, ныне проживающих в Мьянме, эмигрировало в эту страну, начиная с середины XIX века, и составило там с подачи британцев промежуточный социальный слой между вышестоящими белыми европейцами и нижестоящими монголоидными бирманцами. Естественно, коренному населению это активно не нравилось, и они, начиная с 1930-ых годов, неоднократно поднимались на восстание – нет, не против англичан, а против выходцев из британской Индии.

А теперь рассмотрим афганско-пакистанский случай. Хазарейцы, по всей видимости, оказались в Южной Азии в результате тюрко-монгольских завоевательных походов. То есть на протяжении веков они чувствовали себя там спокойно, так как являлись потомками завоевателей. Но ситуация в корне изменилась с приходом британцев со стороны Индии.

Вот что об этом говорится в статье сирийского автора под названием «Лива Фатемийюн: как потомки воинов Чингис-хана стали нашими союзниками»: «Долгое время, хазарейцы сохраняли независимость, а также и традиционный уклад жизни, впрочем, переняв у соседей язык и некоторые обычаи. В 1880 году Хазарастан был захвачен войсками Кабульского эмира Шер Али Хана, причем малейшее сопротивление жестоко подавлялось. Почти сразу же хазарейцы предприняли несколько попыток восстания, в ответ на которые эмир Кабула призвал к «джихаду» против шиитов, направив против них свою сорокатысячную армию и десятки тысяч бойцов пуштунских племен. Причем боевыми действиями руководили британские специалисты. После разгрома восставших, над хазарейцами была учинена резня. Таким образом, хазарейцы стали в Афганистане людьми «второго сорта», что превратило жизнь этого народа в нескончаемую войну».

Получается, что британцы внедрили и в Бирму (Мьянму), и в Пакистан с Афганистаном свою систему расовой иерархии и через это еще XIX веке заложили основы сразу для двух сегодняшних чудовищных геноцидов: против рохинджей — в Мьянме, против хазарейцев — в Пакистане и Афганистане.

