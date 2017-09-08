«Атеизм в Казахстане: жил, живет и будет жить?». «Пора прекратить политические спекуляции, основанные на межнациональной почве». «Всемирный банк раскритиковал систему гарантирования депозитов в Казахстане»

Сетевой Казахстан. 8 сентября 2017г.

CARAVAN . KZ . «Данияр Ашимбаев: Пора прекратить политические спекуляции, основанные на межнациональной почве» — Ситуация все-таки двоякая: с одной стороны, у нас есть приоритет в устройстве казахстанских рабочих, ведь важно бороться с безработицей, а с другой – потребность в квалифицированной рабочей силе у нас как была, так и осталась. У нас технические специальности особым спросом не пользуются, а большинство наших безработных – это люди, которые вообще не имеют никакого образования, причем не все стремятся его получить даже когда есть возможность. С одной стороны, у нас большое количество нелегальных мигрантов, а легальные не всегда соответствуют требованиям законодательства, например, по тем же официальным квотам. С другой стороны, у нас безработица и огромное количество неквалифицированных кадров. Как мы видим, пока что политического решения для этих проблем нет.

CAMONITOR . COM . «Мигрантофобия: экспаты отступают – проблемы остаются» — Недавний конфликт, разгоревшийся на строительной площадке «Абу-Даби Плаза», наглядно показал, что несмотря на вроде бы внятную государственную политику в сфере трудовой миграции и сокращение количества экспатов на внутреннем рынке труда, иностранная рабочая сила по-прежнему действует на казахстанское общество как красная тряпка на быка.

«Атеизм в Казахстане: жил, живет и будет жить?» — На прошлой неделе отечественные СМИ и соцсети облетела новость – в Казахстане решили защищать чувства атеистов! Соответствующую норму в разработанный недавно законопроект внесло созданное год назад Министерство по делам религий и гражданского общества. Предусмотрены даже серьезные штрафы за оскорбление атеистических убеждений граждан – до 300 МРП, или около двух тысяч долларов США.

«ОСМС: реформу нужно проводить, но без излишней спешки» — С 1 июля вступил в силу закон об обязательном медицинском страховании, согласно которому государство, работодатели и физические лица должны делать отчисления в созданный специально для этих целей фонд – ФОМС. Казахстанцы за два месяца отчислили в фонд страхования более 6,5 млрд. тенге. В целом прогноз поступлений по ОСМС на 2017 год составляет около 23 млрд. тенге. Из них доля отчислений планируется на уровне 95 %, доля взносов – 5%. В то же время на днях глава государства призвал не спешить с внедрением обязательного медстрахования.

SAYASAT . ORG . «Нестраховой случай» — Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) – уже вторая (после Земельного Кодекса) за последний год реформа, которую государство вынуждено отыгрывать назад. Это серьёзный сигнал о серьезных дисфункциях госаппарата. Впрочем, в истории с отложенным медстрахованием есть и другие подтверждения, что пациент болен.

EURASIA . EXPERT . Антон МОРОЗОВ – «Новая миграционная концепция Казахстана: кто «званые гости» и «лишние люди»?» — Казахстанское Министерство труда и социальной защиты населения представило проект Концепции миграционной политики на 2017-2021 гг. Необходимость новых подходов – а последний документ, регулирующий эту сферу, был подписан в 2000 г. – вызвана серьезными демографическими изменениями внутри страны и общемировыми миграционными трендами. Потребность в подобном проекте сомнений не вызывает, однако подходы к миграционной политике, обозначенные в документе, порождают ряд вопросов. Проект планируется начать реализовывать уже в этом году, однако он явно требует серьезной доработки. Каковы в итоге шансы казахстанского правительства создать внятную миграционную политику?

KAPITAL . KZ . «Нацбанк: о программе оздоровления, сделке года и критике Big4» — Программа докапитализации банков должна стать спасательным кругом для них. И первое направление по вхождению стратегического инвестора в Казком уже исполнено, еще предстоит докапитализация банков с капиталом свыше 45 млрд тенге, а также же переход на риск-ориентированный надзор. «Капитал.kz» попытался разобраться, как регулятор оценивает двухтенговую сделку (приобретение Народным банком Казкома), а также что будет с банками, которые не соответствуют критериям новой программы, и почему аудиторы попали под шквал критики. В общем, обо всем, что осталось за кулисами, рассказал в интервью директор департамента надзора за банками Нацбанка Олжас КИЗАТОВ.

KURSIV . KZ . «Всемирный банк раскритиковал систему гарантирования депозитов в Казахстане» — «Я буду плохим доктором, который пугает больного и видит только его недостатки и проблемы, — начала свое выступление Колин МАСЕНИК. — В развитых финансовых системах фонды гарантирования депозитов зависят не от центральных банков, а от самих финансовых институтов. И для фининститутов, у которых риск выше, ставка должна быть больше. При этом в Казахстане КФГД фондируется Нацбанком, который им и владеет. По моему мнению, такая организация не является независимым органом. Таким образом, КФГД не может оценить риски рынка, у него недостаточно информации и времени, чтобы планировать возможные выплаты».

NG . RU . «Банк России обвинил Казахстан в дестабилизации нефтяных цен» — Нефтяные экспортеры не смогут сбалансировать мировой рынок из-за роста добычи в США, Казахстане, Азербайджане и других недисциплинированных странах, которые нарушают соглашение об ограничении производства нефти ОПЕК+. Такой вывод сделан в сентябрьском макроэкономическом отчете российского Центробанка, который пытается оценивать риски обвала рубля и восстановления экономики. Казахские власти, несмотря на резкое увеличение нефтедобычи, уверяют, что они соблюдают соглашение ОПЕК+.

365 INFO . KZ . «Нужно проверить деятельность частных НПФ за последние 5 лет перед слиянием» — Мы поинтересовались у бывшего главы Ассоциации накопительных пенсионных фондов, экономиста Айдара АЛИБАЕВА, зачем ратовать за возврат к конкурентному рынку пенсионного накопительства, если именно частники в свое время создали многомиллиардные долги эмитентов перед вкладчиками? — Вакханалия в работе частных НПФ в последние годы перед их слиянием четко ощущалась. И я об этом говорил открыто. Но когда в январе 2013 года президент сказал о необходимости создания ЕНПФ, все поняли, что корабль тонет и надо бы откусить от него побольше. Кто сколько может. Это одна сторона, почему так происходило.

NOMAD . SU . Сейдахмет КУТТЫКАДАМ – «Neprodumannoe namerenie всеобщего национального невежества» — Намерение властей о смене казахского алфавита раскололо казахскую среду на "латинян" и "кириллициан", бросающихся друг на друга, доказывая свою правоту… В важнейших вопросах, касающихся судьбы народа нельзя совершать поспешных шагов, тем более непродуманных и несущих в себе угрозу разрушения.. Поэтому прежде чем решиться переходить на латиницу наши власти еще раз должны серьезно задуматься о неизбежных тяжелых последствиях, которые станут необратимыми для казахского языка и образования, казахской культуры и духовности — для казахского народа. Казахи и без того чувствуют себя изгоями на родной земле и не стоит добавлять им еще и такую проблему и в который раз испытывать его терпение.

PERGAMEN . KZ . Амиржан КОСАНОВ – ««СИНДРОМ ГАБДУЛЛИНА» или о кульбитах правосудия» — Один из наглядных уроков «синдрома Габдуллина» таков: в нашей стране не стоит договариваться ни с кем из власти! Они не джентльмены, никогда не держат слов! Хотя возникает другой вопрос: а с кем тогда иметь дело в обсуждении наиболее важных проблем жизни государства и стремлении установить цивилизованный диалог между обществом и властью? Ведь, «до Бога высоко, а до царя – далеко». А коварные и кровожадные кланы вот они, рядом!

SPUTNIKNEWS . KZ . «Чему учат в школе, или Сетевой бунт против казахстанских учебников» — Качество казахстанского образования оставляет желать лучшего, уверены неравнодушные родители местных школьников. Новый учебный год начался с шумихи вокруг отечественных книг и пособий. Мамы и папы все еще не могут прийти в себя от увиденных в учебниках заданий про баурсак и Кукусю, Урганта и Антонова.

MATRITCA . KZ . «Зачем в Алматы сносят заборы?» — Архитектор Роман ШНАЙДЕРМАН — Заборы – это зло в принципе, за исключением таких строений, как, например, Букингемский дворец, где ворота входят в архитектурную часть. Остальные заборы призваны разделять людей, но мы же хотим консолидировать общество. Понимаю, что есть моменты, в которых СНИПом оговорено наличие заборов, это — детские учреждения, больницы, режимные объекты, на каких-то участках дорог они должны быть. Но мы все равно пошли навстречу общественности и в парке имени 28-ми героев-панфиловцев забор оставили.

AZATTYQ . ORG . «Общежитие получает лишь один из четырех студентов» — С началом учебного года в Казахстане студенты жалуются на невозможность получить место в общежитии. Представители университетов говорят о нехватке студенческих общежитий. По словам специалистов, в стране нет стратегии по решению этой проблемы.

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