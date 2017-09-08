Построенный комплекс «Абу-Даби плаза» предоставит казахстанцам 2 тыс. рабочих мест

Астана. 8 сентября. КазТАГ – После ввода в эксплуатацию комплекса «Абу-Даби плаза» будет создано 2 тыс. новых постоянных рабочих мест для казахстанцев, сообщает медиацентр столичного акимата.

«В ходе встречи руководство компании Arabtec Holding PJSC (генеральный подрядчик комплекса «Абу-Даби плаза» –КазТАГ) проинформировало о том, что после завершения строительства «Абу-Даби плаза» будет создано 2 тыс. новых постоянных рабочих мест для граждан Казахстана», — говорится в сообщении медиацентра, опубликованном на сайте акимата в пятницу по итогам встречи руководства города с послом ОАЭ в Казахстане и руководством компании Arabtec Holding PJSC.

Отмечается, что помимо этого, достигнута договоренность о разработке специальной программы по подготовке местных кадров, которые в дальнейшем смогут получить работу на обслуживании объектов «Абу-Даби плаза».

Между тем сообщается, что в реализации этого проекта уже приняли участие более 17 тыс. казахстанцев, из которых 9,5 тыс. высококвалифицированных работников – инженеры, операторы башенных кранов, специалисты по технике безопасности.

«В настоящее время в строительстве задействовано 3,5 тыс. граждан Казахстана. В реализации проекта также участвуют граждане 43 стран, в том числе США, Канады, Великобритании, Франции, Испании, Ирландии, России, Украины и др., представленные 267 компаниями», — перечисляется в сообщении.

Строительство «Абу-Даби Плаза» было начато в 2012 году. Объем инвестиций по проекту составляет $1,6 млрд. Строительство ведется по международным стандартам и новейшим строительным технологиям.