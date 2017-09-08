Ряд новых решений по предварительному информированию на таможенной границе приняли для ЕАЭС

Алматы. 8 сентября. КазТАГ — Коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принят ряд новых решений, который позволит сократить время нахождения товаров в пунктах пропуска на таможенной границе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до нескольких минут, сообщили в ЕЭК.

«Первый пакет проектов решений о представлении предварительной информации разработан экспертами консультативного комитета ЕЭК по взаимодействию контролирующих органов на таможенной границе ЕАЭС. В нем определен состав лиц, которые могут подавать предварительную информацию, и сроки ее подачи. В проектах документов также отражен состав информации, которую необходимо будет представить в таможенный орган. При этом сведения дифференцированы исходя из целей дальнейшего их использования», — говорится в сообщении ЕЭК.

«Институт предварительного информирования – это новый инструмент, используемый при осуществлении таможенного контроля, функционирующий исключительно в рамках электронного взаимодействия и не имеющий бумажных аналогов. В перспективе мы сможем прийти к тому, что на момент прибытия в пункт пропуска, в отношении ввезенных товаров не просто будет завершена проверка, а уже открыта следующая процедура, запрашиваемая перевозчиком», – приводятся слова директора департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК Бактыбека Байсеркеева.

Представитель комиссии добавил, что при должном взаимодействии всех контролирующих органов, задействованных в пункте пропуска, и соответствующем уровне программно-технических средств предварительное информирование сократит время нахождения в пункте для добропорядочных участников ВЭД до нескольких минут.

Напомним, новый Таможенный кодекс позволяет участникам внешнеэкономической деятельности, помимо обязательного блока сведений, запрашиваемых таможенными службами для проверки заведомо направлять информацию, нужную для открытия ряда последующих таможенных процедур. Таким образом, на момент прибытия груза в пункт пропуска, участник ВЭД сможет не только пройти ускоренно таможенный контроль, но и, например, открыть процедуру таможенного транзита, поместить товар на склад временного хранения, воспользовавшись уже предоставленными и проверенными таможенным органом сведениями.

Как пояснили эксперты, это должно существенно сократить время нахождения товара в пункте пропуска и сократить издержки, связанные с простоем.

Обязательное предварительное информирование о ввозимых на территорию ЕАЭС товарах впервые заработало на территории ЕАЭС в отношении автомобильных перевозок в 2012 году. В последующем нововведение было распространено на товары, перемещаемые железнодорожным и авиатранспортом.

Таможенный кодекс ЕАЭС, который должен вступить в силу с 1 января 2018 года, распространяет норму также на водный транспорт.

В целях реализации норм Таможенного кодекса ЕАЭС потребуется разработать и принять 8 решений по модернизации института предварительного информирования.