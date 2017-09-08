В Алматы начался процесс над экс-судьей, из-за неправомерного решения которого женщина совершила самосожжение

Алматы. 8 сентября. КазТАГ – Динара Жаркеева . В Алматы начался суд над экс-судьей, обвиняемым в вынесении неправомерного решения, из-за которого женщина совершила самосожжение и скончалась, передает корреспондент агентства из зала суда.

«Серимов Умирзак Серимович 15.01.1962 года рождения, ранее не судим, находящийся под залогом, подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьей 350 часть 2 (вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта) статьей 307 часть 4 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК (в редакции 1997 года)», — зачитал обвинительный акт прокурор в пятницу.

Как следует из материалов дела, У.Серимов вынес незаконное решение об установлении брачных отношений между гражданскими супругами Б.Минбаевой и умершим Н.Масаковым, согласно которому Б.Минбаева стала наследником 1 очереди имущества гражданского супруга, а именно дома в Алатауском районе Алматы, который она впоследствии продала Светлане Турганбаевой.

После в суд обратился брат умершего, являющийся единственным законным наследником, на что судья У.Серимов отменил ранее вынесенное им решение об установлении брачных отношений между Б.Минбаевой и Н.Масаковым. При этом отмечается, что брат умершего в первый раз обращался к судье с заявлением об отмене решения об установлении брачных отношений задолго до продажи имущества, но судья заявление не рассмотрел. Отмены решения брат Н.Масакова добился лишь после повторного обращения, когда Б.Минбаева успела продать дом.

Таким образом, договор купли-продажи дома, который продала Б.Минбаева С.Турганбаевой признан недействительным. Далее последовало выселение семьи С.Турганбаевой, во время которого последняя совершила акт самосожжения и скончалась в больнице.

Сам подсудимый обвинение не признал в полном объеме.

Тем временем дочь С.Турганбаевой считает, что вынесенное заведомо неправомерное решение судьи послужило причиной смерти ее матери.

Суд проходит в суде №2 Медеуского района под председательством судьи Фарруха Омарова.