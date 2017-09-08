Стоимость 1 кв. м нового жилья в Казахстане в августе понизилась на 0,2%

Астана. 8 сентября. КазТАГ – Стоимость 1 кв. м нового жилья в Казахстане в августе 2017 года составила Т252 812 и по сравнению с предыдущим месяцем понизилась на 0,2% (с декабря 2016 года – выросла на 1,1%), указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Согласно статданным, стоимость перепродажи 1 кв. м благоустроенного жилья в августе составила Т188 064 (соответствует показателю предыдущего месяца и на 0,3% меньше, чем в декабре прошлого года), неблагоустроенного жилья – Т114 262 (-0,5% и -1% соответственно).

Стоимость аренды 1 кв. м благоустроенного жилья составила Т1301 (+0,1% и +1,6%).